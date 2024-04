Brutaler Überfall in Zülpich 37-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten

Schnell rückten nach der Auswertung von DNA-Spuren, die die Täter in der Wohnung hinterlassen hatten, drei Verdächtige in das Visier der Ermittler. „Sie stammen aus dem weiteren Bekanntenkreis der Familie“, hatte Polizeisprecher Michael Beyer im vergangenen September bestätigt. Der 37-jährige Angeklagte wurde im Rahmen einer internationalen Fahndung im September an der griechisch-bulgarischen Grenze verhaftet. In der Folge wurde er nach Deutschland ausgeliefert.