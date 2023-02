Angriff am Hauptbahnhof : Bundespolizei nimmt 32-jährigen Schläger in Köln fest

Köln Ein 32-jähriger Gewalttäter ist in Köln am Montagabend von der Bundespolizei festgenommen worden. Der Mann hatte mehrfach gegen den Kopf seines 23-jährigen Opfers getreten.

Am Montagabend sind am Kölner Hauptbahnhof zwei Männer in Streit geraten. Wie die Bundespolizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr im Warteraum am Gleis 1. Dabei soll nach Zeugenaussagen ein 32-jähriger Mann seinem Gegenüber nicht nur mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, sondern ihn auch mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben. Das 23-jährige Opfer leistete demnach kaum Widerstand.