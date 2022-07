Ein Jahr nach Explosion im Leverkusener Chemiepark : „Ich fühle mich wie amputiert“

Leverkusen Am 27. Juli 2021 kommt es im Chemiepark in Leverkusen zu einer verheerenden Explosion. Sieben Mitarbeiter sterben, viele werden verletzt. Für die Hinterbliebenen bleibt der Schmerz gewaltig. Das Ansehen des Betreibers hat stark gelitten.

Mit Toluol und Kohlenstoffverbindungen belastetes Wasser aus dem Chemiepark in Leverkusen soll über eine Kläranlage in den Rhein geleitet werden. Das hat die Kölner Bezirksregierung am Freitagabend mitgeteilt.

„Irgendwie funktioniert man“, schildert sie. Sie will ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Wie sieht es in ihr aus? „Schmerz, Verlust, Wut, Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, endloses Vermissen.“ Alles ist aus den Fugen geraten. „Seit dem Tag ist die Zeit für uns irgendwie stehen geblieben.“ Einen Berg voller Aufgaben gilt es trotz Trauer zu bezwingen. „Allein hätte ich das kaum bewältigt.“ Dabei wirkt die Witwe stark. „Für meine Tochter.“ Familie und Freunde unterstützen sie. Zunächst ging sie zu einem Therapeuten, derzeit besucht sie eine Trauergruppe in einem Hospiz. Vor allem die Gespräche mit anderen Hinterbliebenen tun ihr gut.

Frage der Betroffenen: Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen?

Currenta will am 27. Juli um 9.37 Uhr eine Schweigeminute an allen drei Chemiepark-Standorten abhalten, also auch in Dormagen und Krefeld. Das Unglück in einem der größten Chemieparks in Europa löste bundesweit Entsetzen aus. In der Stadt ging auch die Angst vor Gesundheitsschäden um. Das Landesumweltamt gab später Entwarnung. Doch Currenta verlor viel Vertrauen und Ansehen.