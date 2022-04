Katholische Kirche : Chor-Protest und neue Befürchtungen zu „Finanzskandal“

Köln Neuer Ärger im Erzbistum Köln: Diesmal geht es um die nebulöse Finanzierung einer Hochschule, die Kardinal Woelki offenbar als konservatives Gegengewicht zur staatlichen Theologenausbildung ausbauen will. Sogar ein Chor greift zu Boykott-Maßnahmen gegen ihn.

Die Wogen um den hoch umstrittenen Kölner Kardinal Woelki glätten sich auch nach seiner monatelangen Auszeit nicht: Am Palmsonntag reagierte sogar ein Chor in Woelkis Pontifikalamt mit einem musikalischen Teilboykott. Gleichzeitig wachsen bei vielen Katholiken Befürchtungen, „dass dem Missbrauchsskandal jetzt ein Finanzskandal im Erzbistum Köln folgen“ könne, wie der Kölner Stadtdechant Robert Kleine auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kirchenkreisen erfuhr, sollte die Hochschule, die ursprünglich von der Ordensgemeinschaft Steyler Missionare in Sankt Augustin bei Bonn betrieben wurde, zunächst nur vom Erzbistum weitergeführt werden. Offiziell sei von Kosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro jährlich die Rede gewesen. Insgeheim habe man aber schon immer von höheren Summen gesprochen, da die Verlegung nach Köln, der Umbau eines Hochschulgebäudes und der Ausbau der Hochschule mit zusätzlichen Professorenstellen viel höhere Summen erfordert hätten.

Der wachsende Protestfront gegen Woelki ist bereits mitten in den Dom eingezogen: Am Palmsonntag trat das Vokalensemble Kölner Dom nur mit einer „kleinen, aber besonders bunten Abordnung“ an, wie die Kölner Religionslehrerin und Chorsängerin Edith Timpe es im Vorfeld formuliert hatte.

Die Aktion richtete sich gegen Woelkis Amtsführung, dem unter anderem vorgeworfen wird, die Aufklärung sexualisierter Gewalt im Bistum auszubremsen. Woelki, der laut Timpe bereits am Freitag vorgewarnt worden war, ging in seiner Palmsonntagspredigt mit keinem Wort auf die Aktion ein.

Bereits vor rund drei Wochen habe das Vokalensemble seine Kritik an Woelki in einem Brief adressiert und seitdem keine Antwort erhalten, sagte Timpe der Deutschen Presse-Agentur. In dem Schreiben sei unter anderem gefordert worden, dass „System der Angst“, das Woelkis sehr konservative Amtsführung begleite, zu beenden.