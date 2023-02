„Cold Case“ aus Köln : Verdächtiger in 35 Jahre altem Mordfall ermittelt

Köln Im Februar 1988 ist eine 24 Jahre alte Frau in der Kölner Altstadt erwürgt worden. Nun haben die Ermittler einen 56-Jährigen festgenommen, der die Frau getötet haben soll.

Auf den Tag genau 35 Jahre nach der Tatbegehung haben Ermittler am Dienstag einen 56 Jahre alten Kölner wegen Mordverdachts verhaftet. Ihm werde zur Last gelegt, in der Nacht zum Karnevalssonntag im Februar 1988 eine 24 Jahre alte Frau in der Kölner Altstadt erwürgt zu haben, teilte die Polizei mit. Ermittler seien dem Mann durch einen Zeugenhinweis während der Fahndungssendung „Aktenzeichen XY“ im Dezember 2022 auf die Spur gekommen.