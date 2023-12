Zukunft des Collegium Albertinum? Erzbistum verlagert Priesterausbildung von Bonn nach Köln

Das Erzbistum Köln verlagert die Ausbildung künftiger Priester schwerpunktmäßig in die Domstadt. Nach mehrjähriger Renovierung öffnet das Kölner Priesterseminar ab März 2024 wieder als Wohn- und Ausbildungshaus, wie die Erzdiözese am Mittwoch bekanntgab. Zugleich werde das Bonner Collegium Albertinum als Priester-Ausbildungsstätte aufgegeben. Dort wohnten die angehenden Geistlichen bislang während der Phase ihres Studiums an der dortigen Universität, bevor sie zur weiteren Ausbildung nach Köln wechselten. Über die künftige Nutzung der renovierungsbedürftigen Top-Immobilie am Bonner Rheinufer werde zeitnah beraten.