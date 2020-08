Tests für Reiserückkehrer : Stadt Köln eröffnet Corona-Testzentrum am Hauptbahnhof

Köln Die Stadt Köln öffnet an diesem Mittwoch ein Corona-Testzentrum am Hauptbahnhof. Dort können sich Reiserückkehrer kostenlos auf Covid-19 testen lassen.

Reiserückkehrer können sich ab diesem Mittwoch am Kölner Hauptbahnhof kostenlos auf Covid-19 testen lassen. Das hat die Stadt Köln mitgeteilt. Das Testzentrum am Breslauer Platz im Bereich des Busbahnhofes soll demnach täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet sein und bietet allen Reiserückkehrern die Möglichkeit, sich innerhalb von 72 nach ihrer Einreise nach Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen.

So arbeitet das Corona-Testzentrum am Flughafen Köln-Bonn

Angebot für Reiserückkehrer : So arbeitet das Corona-Testzentrum am Flughafen Köln-Bonn

Am Flughafen Köln/Bonn betreibt die Stadt Köln bereits seit dem 18. Juli ein Testzentrum für Reiserückkehrer . Dort wurden bislang 32.826 Abstriche genommen. 408 Befunde dort bislang positiv. Wie lange die kostenlosen Tests für Reiserückkehrer noch möglich sind, ist unklar. Die Gesundheitsminister von Bund und Länder haben am Montag beschlossen, das Angebot zu beenden . Ein Datum wurde nicht genannt.

In Bonn hat am Montag das zweite Corona-Testzentrum an der Petra-Kelly-Allee seinen Betrieb aufgenommen. Das erste Testzentrum an der Gotenstraße arbeitet bereits seit März. Dort werde ausschließlich Personen mit Symptomen getestet, während das Zentrum an der Petra-Kelly-Allee Abstriche bei Kontaktpersonen nimmt. Sie werden nach Angaben der Stadt vom Gesundheitsamt angerufen und erhalten zeitnah einen Termin.