Sommerliches Wetter in NRW : Polizei löste Menschenmassen in Köln und Düsseldorf auf

Köln/Düsseldorf Das Sommerwetter zieht Tausende Menschen nach draußen - und das führt zu Problemen. In Düsseldorf sorgt eine Hundertschaft der Polizei für Ruhe, in Köln hilft auch die Sperrung des Rheinboulevards nur bedingt weiter. Die Behörden schauen alarmiert auf das Osterwochenende.

Das sommerliche Wetter zieht in Nordrhein-Westfalen die Menschenmassen ins Freie - und das sorgt für massive Probleme bei der Einhaltung der Corona-Regeln. Am Düsseldorfer Rheinufer kam es am Mittwoch zu einem größeren Einsatz von Ordnungsamt und Polizei, nachdem sich am Abend erneut Tausende Menschen versammelt hatten. Wie die Polizei am Donnerstag bestätigte, war sie mit einer Hundertschaft vor Ort. In Köln kamen auf den Poller Wiesen in der Nähe des Rheins nach Angaben der Polizei bis zu 1000 Menschen zusammen, die die Abstände nicht einhielten. Auch die Maskenpflicht sei nicht konsequent beachtet worden.