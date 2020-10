Inzidenzwert über 50 : Stadt Köln muss Sperrstunde erlassen

Köln Mit den neuen Corona-Schutzbestimmungen der NRW-Landesregierung ist nun klar: Auch die Stadt Köln muss aufgrund ihres hohen Inzidenzwertes eine Sperrstunde erlassen. Wann diese beginnen wird, ist noch unklar.

Nachdem zunächst noch Unklarheit bezüglich einer Sperrstunde herrschte, legte die NRW-Landesregierung am Montagabend fest: Ab einem Inzidenzwert von 50 müssen die Städte eine Sperrstunde erlassen. Damit ist auch die Stadt Köln betroffen. Zuletzt hatte sich die Oberbürgermeisterin Henriette Reker noch gegen eine Sperrstunde ausgesprochen. Ab wann die Sperrstunde gilt und zu welcher Uhrzeit, konnte die Stadt Köln bislang nicht mitteilen. Am Nachmittag werde der Krisenstab der Stadt tagen, danach solle das weitere Vorgehen mitgeteilt werden, so die Stadt.