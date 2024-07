15-Jähriger Herz des „Cyber-Apostels“ Acutis im Kölner Dom verehrt

Das Herz des 2006 gestorbenen Jugendlichen Carlo Acutis, der demnächst heiliggesprochen wird, ist am Mittwoch im Kölner Dom verehrt worden. Hunderte Gläubige feierten dies am Abend mit einem Gottesdienst. Das Herz befindet sich in einem kostbaren Reliquiengefäß. Der Franziskanermönch Marco Gaballo tourt damit durch Deutschland, die Niederlande und Belgien. Am Donnerstag wird die Reliquie in Hamburg erwartet.