Dat is Rheinisch Dä dömmste Buure han de deckste Erpel!

Gerade bei älteren Menschen ist noch heute eine gesunde Skepsis gegenüber industriell eingemachten oder in Dosen eingeschlossene Lebensmittel festzustellen. Aus jener Zeit stammt die Redewendung: „Dä dömmste Buure han de deckste Erpel!“ Das ist so ein Beispiel dafür, dass eine Lebensweisheit den Sprung aus dem Dialekt in die Hochsprache geschafft hat, denn auch im Hochdeutschen kennt man die Formulierung: Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln!