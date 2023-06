Dat is Rheinisch Dä Düwel hät Kirmes!

„Wenn et Karfriedach rähnt, es et janze Johr drüsch", lässt den vermeintlichen Schluss von einem verregneten Karfreitag auf die ganzjährige Trockenheit zu. „Andreas hell un klor, brängk e fruchbar Johr", kündigt an: Wenn am 30. November der Himmel blau ist, dann darf der Bauer im Folgejahr eine gute Ernte erwarten. Das nenne ich mal Planungssicherheit.