Rheinische Redensarten : Dä es ze doll für losszeloofe

Region Der GA stellt schöne und sinntiefe Dialektredewendungen vor. Heute: Dä es ze doll für losszeloofe

Der muss angebunden werden

Na, dann! Wir gehen mal in die Exegese, also in die Auslegung. Zu gut Hochdeutsch heißt der komplette Satz: Der ist zu verrückt, um loszulaufen, der muss angebunden werden! Wie so oft stammt die Redewendung aus der Welt des Bauernhofs und beschreibt zunächst einmal ein frisch geborenes Kälbchen. In der Regel sind die nach der Geburt einigermaßen ruhig und folgen ängstlich ihrer Mutter. Es gibt aber Exemplare, die sind so „doll“, dass sie hin und her springen, mal in die eine Richtung, mal in die andere. Man kann dann nicht von zielgerichtetem Verhalten sprechen. Dem Tier ist seine eigene Verrücktheit im Wege. Es kommt nicht wirklich vom Fleck, obwohl es voll überschäumender Energie ist, sie aber nicht sinnvoll zu kanalisieren weiß.