Dat is Rheinisch Dä hätt och e Semeste zovell studeet!

Akademiker kommen da im Allgemeinen nicht so gut weg. Das zeigt sich auch in der Redewendung: „Dä hätt och e Semeste zovell studeet!“ Wir gehen mit der hochdeutschen Übersetzung zum Angriff über: Der hat auch ein Semester zu viel studiert! Das heißt im übertragenen Sinne: Der ist nicht nur sehr akademisch unterwegs in Anbetracht der Tatsache, dass er studiert hat. Er ist sogar noch extremer unterwegs, denn er hat sogar ein halbes Jahr mehr studiert, als ihm gutgetan hat. Er ist sehr vergeistigt und denkt viel zu kompliziert.