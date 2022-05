Das ist Rheinisch : Dä Leyendecker fiehrt met dä Karr noh Sinzisch

Der Dachdecker fährt mit dem Wagen nach Sinzig. Foto: GA-Grafik

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Keltische Ursprünge.

Wir hatten an geeigneter Stelle schon einmal kurz erwähnt, dass die Sprache im allgemeinen ein archäologischer Steinbruch ist. Und das gilt ganz besonders für den rheinischen Dialekt und die hiesige Umgangssprache – dem Regiolekt, wie man heute sagt. Denn darin haben sich Überbleibsel längst vergangener Zeiten erhalten, die sich quasi im allgemeinen Hochdeutsch schon weggemendelt haben.

Soll heißen: Hier finden wir interessante Artefakte, die anderswo schon längst verschwunden sind. Zu besichtigen ist das etwa in dem Satz: „Dä Leyendecker fiehrt met dä Karr noh Sinzisch.“ Ausnahmsweise verschieben wir an dieser Stelle die Übersetzung in die Hochsprache einen Moment, bis wir die Satzteile analysiert haben. Um uns aber der Übersetzung zu nähern, stellen wir fest, dass darin etliche Komponenten enthalten sind, die auf die Kelten zurückgehen.

Ein gallisches Volk mit Tradition

Es ist jenes Volk, das einst in Zentralgallien, also im Kern in Frankreich, gelebt hat. Es hat sich bis nach Germanien hinein, auf die Iberische Halbinsel und in heutige Großbritannien und Irland ausgebreitet. Die größte Ausdehnung ist für die Jahre um 275 vor Christus angenommen. Sie gelten als eine Sprachengemeinschaft von vor weit über 2000 Jahren, deren Wortstämme noch heute im Rheinischen zu finden sind.

Ley bedeutet Schiefer

So geht der Begriff Karre für Wagen auf das keltische Karros zurück. Die kurze knappe Silbe Ley stammt ebenfalls aus dem keltischen Sprachkreis und bezeichnet den Schiefer. Erpeler Ley oder Loreley sind Bezeichnungen von Felsen, aus denen wir schließen können, dass es sich um Schiefergestein handelt. Dementsprechend ist die Berufsbezeichnung Leyendecker gleichbedeutend mit dem Dachdecker, der den Schiefer verlegt.

Wie so oft haben sich im Laufe der Jahrhunderte auch Familiennamen aus einigen alten Berufsbezeichnungen entwickelt. Auch bei den rheinischen Ortsnamen haben unsere ganz frühen Vorfahren ihre Spuren hinterlassen. Unter anderem bei allen Bezeichnungen, die klanglich auf –ich enden. So etwa Sinzig (gesprochen: Sinzich) und Zülpich. Das Suffix, die Nachsilbe –ich bezeichnet einen Wohnweiler, also eine kleine Häuseransammlung. Natürlich sind die Siedlungen in den Jahren dann immer größer geworden.

Weiler oder Feld

Eine ähnliche Bedeutung hat das Anhängsel –magen, wie wir es aus Remagen, Marmagen oder Dormagen kennen. Denn das bezeichnete usprünglich ein Feld. Es stammt vom keltischen Magus=Feld ab. Der Clou der Geschichte ist allerdings, dass auch viele Flüsse ihre Namen von den Kelten erhielten und seither nicht mehr umbenannt wurden. Prominentestes Beispiel ist – natürlich – der Rhein. Er ist eine alte keltische Vokabel. Und die ist somit Namensgebend nicht nur für den Fluss, sondern eine ganze Landschaft, eine Sprachfamilie und eine landsmannschaftliche Mentalität. Da muss man den Kelten doch einfach mal „Danke“ sagen.

Wichtiges Post Scriptum: Die Übersetzung unseres Satzbeispiels ist jetzt ganz leicht geworden, sie lautet: Der Dachdecker fährt mit dem Wagen nach Sinzig! Und das ist gut so, denn da gibt es momentan viel zu tun.

