Dat is Rheinisch Dä!

Da wird nämlich die Langform der hochdeutschen Übersetzung formuliert: „Hättest du getan wie dir geheißen, so wäre dir der Spott und Schaden erspart geblieben. Da du aber nicht wolltest, musst du jetzt mit den Konsequenzen leben!“ Da geht es also um jemanden, der sich etwas hat zu schulden kommen lassen. Und wir wissen aus Theologie, Ethik und Rechtswissenschaften: Man kann nur schuldig gesprochen werden, wenn man eine Wahl hatte. Alternativloses Handeln darf nicht das Etikett der Schuldhaftigkeit erhalten. So weit, so klar.