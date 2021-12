Das ist Rheinisch : Dann saach isch ens tschöö mit Ö!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal ist es: Tschöö mit Ö!

Hin und wieder kann man den Eindruck bekommen, der Rheinländer sei ein geborener Komiker. Denn der Dialekt enthält unzweifelhaft einen kaum nachzuahmenden Sprachwitz. Wenn der dann noch gereimt und mit einer gewissen Geschwindigkeit gesprochen wird, so dass der Rezipient erst einmal stutzt und mit einer gewissen mentalen Verzögerung versteht, dann kann es zu explosiven Anfällen kommen.

Eine Situation, wo mensch gerne den Überraschungseffekt auf seiner Seite hat, ist die Abschiedswendung. Das ist gut vorstellbar, man hat Zeit miteinander verbracht, hat gemütlich zusammengesessen, und der Abschied naht, dann verlässt der Rheinländer den Konvent mit einem flotten Spruch auf den Lippen. Beispiel: Maat et jood, schwenk‘ dä Hoot! (Macht es gut, ich schwenke zum Abschied den Hut!) Oder auch gerne genommen: Sid mer net kott, isch ben fott! (Seid mir nicht böse, ich bin dann mal weg!)

Rheinische Abschiedsformel mit Pointe

So schön die beiden Abschiedsformeln mit Pointe auch sind, und so gut man sie auch einsetzen kann, wir lassen sie jetzt links liegen und kümmern uns um die rheinische Redensart: „Dann saach isch ens tschöö mit Ö!“ Zu gut Hochdeutsch: Dann sage ich mal auf Wiedersehen! Interessant ist der Satz vor allem an zwei Stellen.