Das ist Rheinisch : Et Bärbelche es ävver en richtije Plochkoh jewoode

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: En Plochkoh.

Und an dieser Stelle müssen wir etwas zum Thema Ehrlichkeit beitragen. Denn der Rheinländer versteckt seine Aufrichtigkeit gerne in einem Gleichnis. Damit es nicht ganz so wehtut. Ein schönes Beispiel ist der Satz: „Et Bärbelche es ävver en richtije Plochkoh jewoode.“ Wer den Satz zu übersetzen versteht, merkt sofort, hier handelt es sich nicht um ein Kompliment. Insbesondere in Zeiten, in denen man Wert legt auf Sportlichkeit und schlanke Linie legt, wo Diäten und Selbstdisziplin zum kategorischen Imperativ geworden sind.