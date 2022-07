Das ist Rheinisch : Do häs bei mir Freio!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Do häs bei mir Freio!

Der Rheinländer ist jemand, der Kameradschaft großschreibt. Und zwar in den unterschiedlichsten Beziehungskonstellationen. Er möchte, dass sich seine Freunde, seine Familie und seine Lieblingsmenschen auf ihn verlassen können. Geraten sie in Schwierigkeiten, dann ist er da, macht seine Schulter breit und hilft. Ganz uneigennützig. Das ist für ihn selbstverständlich. Diese Disposition ist selten schöner ausgedrückt worden, als in der rheinischen Redensart: „Do häs bei mir Freio!“ Wie sehr oft bei solchen Redewendungen, hängt das Verständnis im Kern von einem Wort ab. Und das ist hier der Begriff „Freio“.

Er stammt von der Straße, und zwar von einem Kinderspiel. Wer sich an seine Jugend erinnert, kann sicher ein Lied davon singen. Gegen die Langeweile gab es so manches Spiel, das ohne weitere Hilfsmittel gespielt werden konnte. Ein Standard war „Fangen“. Einer musste den anderen hinterherlaufen und einen der Flüchtenden mit der Hand berühren. Dann wechselte die Nachlaufpflicht zu ihm. Nun haben Kinder üblicherweise eine unterschiedliche Sportlichkeit. Die einen sind schneller und die anderen weniger. Gäbe es keine Zusatzregeln, dann würden die ganz Flotten ständig gewinnen. Damit das nicht passiert, werden also Orte definiert, die „Freio“ sind. Einfaches Beispiel: ein Baum oder Sandkasten. Wer den berührt oder darin steht, darf nicht gefangen werden. Es versteht sich von selbst, dass man nicht dauerhaft im Freio stehen darf, denn sonst ergibt das Spiel keinen Sinn. Sobald sich der Fangende abgewendet hat, muss man sich wieder aus der Sicherheitszone begeben. Freio ist also ein sicheres Umfeld in einer gefahrvollen Welt.