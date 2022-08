Das ist Rheinisch​: Em Lävve net!

Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Em Lävve net!

Der ambitionierte Troisdorfer Hobbyfußballer Guido Cantz, der außerhalb des Platzes auch schon mal sein Talent als Komiker und Moderator ausspielt, hat verschiedentlich von einer rheinischen Kneipenbekanntschaft berichtet, die wir hier ausdrücklich erwähnen wollen, weil sie so idealtypisch ist.

Ja, man könnte sagen, wenn wir diese Geschichte erzählen, dann profitieren ganz besonders die Menschen, die erst jüngst hierhin gezogen sind und sich quasi als Rheinisch-Novizen sehen. Diejenigen, die ein grundlegendes Interesse am Dialekt haben, aber vielleicht zurückschrecken vor der unermesslichen Tiefe dieses Sprachfeldes.

Zehn-Minuten-Rheinisch-Grundkurs

Hier hätten wir den Einstieg in die rheinische Sprache, die im VHS-Programmheft als Zehn-Minuten-Grundkurs durchgehen könnte. Denn, ob man es glaubt oder nicht: Wenn man in der Kneipe sitzt und sich mit Rheinländern unterhält, dann braucht man eigentlich nur zwei Sätze. Und mit denen kann man sich einen ganzen Abend lang smalltalk-mäßig über Wasser halten. Cantz hat das, wie er sagt, selbst erlebt mit einem Bekannten, der – wohl in einer Troisdorfer Eckkneipe – den Gesprächen mit jeglichem Thema folgte und abwechselnd kommentierte mit: „Jo, jo dat!“ und „Em Lävve net!“