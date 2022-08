Das ist Rheinisch: Ich jonn jet nopere!​

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: „Ich jonn jet nopere!“

Zur Erklärung geben wir Josef Breuer aus Friesdorf das Wort, der uns die Redewendung empfohlen hat: „Wenn der Tag gelaufen ist, hat der Rheinländer das Bedürfnis, den Rest des Tages in netter Runde zu verbringen. Er geht zum Nachbarn. Wenn dann noch ein Nachbar kommt, oder mehrere, ein paar Kölsch dabei sind, wird es oft sehr lustig.“ Dabei wird über Gott und die Welt diskutiert und auch über Nachbarn „hergehalten“, die nicht dabei sind. Die Übersetzung heißt also: Ich gehe etwas nachbarn.

Das ist grammatikalisch interessant, denn gemeint ist: kurz den Nachbarn besuchen. Das Substantiv wird hier quasi verbalisiert. Das ist so laut Duden eigentlich nicht vorgesehen. Welch kreativer Akt! Wer keinen passenden Nachbarn hat, geht in die Kneipe. Und da gilt: An der Theke und vor dem Wirt sind alle Menschen gleich. Denn ob Arbeiter oder Akademiker, Jung oder Alt, hier haben alle die gleiche Auswahl und zahlen alle den gleichen Preis. Und weil es meist ein bunt zusammengewürfelter Haufen mit unterschiedlichster Expertise ist, der sich regelmäßig in der Kneipe versammelt, darf man vermuten, dass dort schnell Lösungen für die allerschwierigsten politischen und philosophischen Weltprobleme gefunden werden. Zum weitgreifenden und vielschichtigen Thema Nachbarn gibt es übrigens eine weitere vielsagende Redensart, und die lautet: „Jode Nopere bruchen keen Heck!“ Also: Gute Nachbarn brauchen keine Hecke. Denn das kann in Ausnahmefällen schon mal vorkommen. Wenn sich Nachbarn gut miteinander verstehen, dann haben sie nichts voreinander zu verbergen und können einander vertrauen. Das ist ein nicht zu unterschätzender Wert.