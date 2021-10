Das ist Rheinisch : Im Leeve nit!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal ist es: Im Leeve nit.

Wenn man mit einer neuen Fremdsprache beginnt, dann stehen erst einmal Vokabeln und dann recht bald die Grammatik auf dem Lehrplan. Erst nach und nach, wenn ein bisschen Substanz vorhanden ist, geht es an die Alltagsunterhaltung. Bei der Volkshochschule werden dann etwas Konversationskurse angeboten. So in etwa kann man sich das auch beim Erlernen des rheinischen Dialektes vorstellen. Allerdings mit dem einen Unterschied, dass hier die Konversation ein zweischneidiges Schwert ist.

Gespräch nach Bierdeckel

Und Bierdeckel ist auch schon das richtige Stichwort, denn man kann sich lebhaft die folgende Kneipenszene vorstellen: Da sitzen ein paar Rheinländer an der Theke, halten ihr Kölsch fest und besprechen die Weltgeschichte. Da kommen viele kluge und zielführende Gedanken zur Sprache, ja, man ist nahe am Weltfrieden, und die Bewältigung des Klimawandels ist auch in greifbarer Nähe. Und mitten in der Herrenrunde sitzt einer, der sich nicht so gerne unterhält, der zwar zuhört, mal nickt und mal den Kopf schüttelt, aber ansonsten mit hypnotischem Blick sein Glas betrachtet.