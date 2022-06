Das ist Rheinisch​: Isch säht dä Jeck!​

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Isch säht dä Jeck!

In der Dialektbetrachtung stößt man immer wieder an den Punkt, dass bestimmte sprachliche Phänomene nur zu verstehen sind, wenn einem die gedankliche Grundhaltung der Menschen vertraut ist.

Weiter Horizont

Was soll damit gemeint sein? Der Rheinländer ist ein Gemeinschaftswesen. Er liebt das Zusammensein mit anderen und die damit verbundene Kommunikation. Dabei ist es ihm wichtig, sich in die Gemeinschaft einzupassen. Auch wenn er nicht immer leise sein muss, so liegt es ihm doch fern, sich allzu sehr in den Vordergrund zu spielen. Er bleibt bei aller Interaktion bescheiden und auf seine eigene Rolle beschränkt.