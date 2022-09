Das ist Rheinisch : Wat füe de Källt jood ess, kann füe de Hetz et schlääch sin

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Källt un Hetz!

Ein Fall von rheinischer Dialektik

Das ist wieder einmal ein schönes Beispiel für die typische rheinische Dialektik. Ja, man möchte dem Urheber eine sokratische Denkweise attestieren. Erstmal die Übersetzung ins Hochdeutsche: Was für die Kälte gut ist, kann für die Hitze nicht schlecht sein! Das klingt widersprüchlich, macht die Aussage aber auch interessant. Was ist damit genau gemeint? Es ist der Ratschlag, sich gegen die Sonne mit genau den Mitteln zu wappnen, die auch bei Kälte helfen. Also: Mantel anziehen!

Hemd mit langen Ärmeln

Was schließen wir daraus? In die Sonne gehen wir gut geschützt durch einen Pullover oder ein Hemd mit langen Ärmeln. Lange Hosen sind besser als kurze. Sieht ja auch meist besser aus. In dieser Hinsicht muss man vielleicht auch mal die Profis befragen. Wir denken da an die Beduinen in der Sahara. Die haben nun wirklich Erfahrung mit der Sonne. Und, sieht man sie in kurzen Hosen? Nein, sie sind gut eingepackt und lassen die Sonnenstrahlen nicht an sich heran.