Das ist Rheinisch​: Leev Tant Dresje!​

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Leev Tant Dresje!

Ein Stoßgebet gen Himmel

Es ist wie ein Stoßgebet, was man daran erkennt, dass der Sprecher die Arme in die Höhe reißt und die Augen gen Himmel dreht. Der Satz selbst ist eigentlich banal und schnell ins Hochdeutsche übersetzt. Er lautet: Liebe Tante Therese! Oder besser: Theres-chen, denn das „-je“ ist der rheinische Diminutiv, also die Verniedlichungsform. Jetzt können wir spekulieren, warum sich die genervte Anrede ausgerechnet an die Tante Therese richtet.