Das ist Rheinisch : Su lang beim Lommi die Leechter noch brenne!

So lange beim Lommi die Lichter noch brennen. Foto: GA-Grafik

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal ist es: Su lang beim Lommi die Leechter noch brenne.

Ein nicht allzu geringer Teil des rheinischen Selbstverständnisses steht in einem gewissen Zusammenhang mit der kölschen Kneipenkultur. Denn in der typischen Schankwirtschaft verbringt man(n) seit jeher einen erklecklichen Teil des Tages. Ja, vielleicht sogar den wichtigsten Teil, sortiert man doch dort argumentatorisch die Welt, übernimmt die Deutungshoheit zu gesellschaftlichen Strömungen und ist schlicht unter Seinesgleichen.

DIE Kölschkneipe schlechthin ist das Lommi. Der inzwischen verstorbene Wirt Hans Lommerzheim betrieb das Wirtshaus mit seiner Frau Annemie von 1959-2004 in der Siegesstraße in Deutz. Und weil das Lommi keineswegs geleckt daherkam, sondern vielmehr in einem baufälligen Gebäude residiert und das steinalte Interieur mit dem Belag von Jahrzehnten konserviert war, galt es als herausragende Kulturstätte der rheinischen Lebensart.