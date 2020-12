Gebraut in Frankfurt : Das Land NRW verbietet „Colonia“-Bier

Gebraut in Frankfurt

In NRW verboten: Das Colonia-Bier der Braufactum-Brauerei aus Frankfurt. Foto: dpa/BraufactuM

Köln Um ein Bier namens „Colonia“ gibt es einen bizarren Streit. Dabei spielen die alten Römer ebenso eine Rolle wie ein Karnevalshit der Höhner.

An dieser Stelle hört für das Land NRW allerdings die sommerliche Leichtigkeit auf. Kontrolleure des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) sahen eine Verwechslungsgefahr. Eine Allgemeinverfügung untersagt daher nun, dass „Colonia“ in NRW unters Volk gebracht werden darf. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ist das Landesamt bei Routinekontrollen im Internet auf das Bier gestoßen.

Nach Ansicht der Behörden „verstößt die gesamte Aufmachung des Bieres vom Etikett bis zum Namen gegen die geschützte EU-Angabe geografischer Spezialitäten“, so die dpa. Verbraucher könnten es für ein echtes Kölsch halten, was aber nur in Köln und Umgebung gebraut werden darf.