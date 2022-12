Öffentlicher Nahverkehr : Nahverkehrszüge im Rheinland sollen unter einheitlicher Farbgebung fahren

Köln Aus dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) wird zum Jahreswechsel go.Rheinland. Damit verbunden sind mittelfristige Auswirkungen auf die Nahverkehrszüge in der Region. Das sollten ÖPNV-Nutzer wissen.

Neue Dachmarke für größere Bekanntheit

Zum Jahreswechsel wird aus dem NVR nun go.Rheinland. Unter dieser Dachmarke, mit violett-grünem Logo, wollen VRS und AVV eine Marke für den Eisenbahnnahverkehr im Rheinland schaffen, um letztlich mehr Menschen dazu zu bewegen, vom Auto auf die Schiene zu wechseln. Der neue Name solle „zukunftsgerichtet sein“ und „für Aufbruch stehen“, sagte VRS-Geschäftsführer Michael Vogel am Donnerstag in Köln. Eine Marktforschung habe ergeben, dass NVR als Dachmarke ziemlich unbekannt sei. Die neue Marke solle „frischer und attraktiver“ nach außen wirken, so Vogel.