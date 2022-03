Das ist Rheinisch : Dat es ävver ne Kabänes

Kräuterschnaps hat den Ruf, bei der Verdauung zu helfen. Foto: janvier - stock.adobe.com/Stock Adobe

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Kabänes

Wissenschaft ist, was Wissen schafft – und Unwissenheit abschafft. Das gilt selbstverständlich auch für den Dialekt. Deshalb gilt unser Dank einmal mehr den Menschen, die sich professionell mit unserer rheinischen Mundart beschäftigen. Denn manchmal glaubt man, einen Hintergrund zu kennen, muss aber bei näherer Betrachtung eingestehen: Ich weiß, dass ich nichts weiß.

So hatten wir eigentlich vor, uns mal der alkoholischen Getränke des Rheinlands anzunehmen und ins Zentrum den Kabänes zu stellen. Dann hätten wir vielleicht festgestellt, dass es sich hierbei um einen bitteren Kräuterschnaps handelt, den die Brühler Firma Flimm 1952 auf den Markt brachte. Wir hätten dann von der schönen bräunlichen Färbung erzählt und von der ausgezeichneten Verdauungsunterstützung nach schwerem Essen.

Schabau und Pittermännchen

Wir hätten erwähnt, dass, wer mehr braucht, auch einen Schaubau (Schnaps) nehmen kann und, wer nicht so viel verträgt, beim Pittermännchen (kleines Fässchen Kölsch) bleiben sollte. Diesen Exkurs können wir an dieser Stelle abschließen und gleich dazu übergehen, dass der Begriff „Kabänes” an sich schon vielsagend und geheimnisumwittert. Und zwar schon zu Zeiten, als er noch nicht dem Kräuterschnaps seinen Namen gab.

Nehmen wir also die Redewendung: „Dat es ävver ne Kabänes”. Dazu unterrichtet uns Sprachforscher Peter Honnen: „Kabänes ist immer etwas Schwergewichtiges.” Der Satz kann also auf Hochdeutsch bedeuten: Das ist aber ein dicker Mensch. Die Charakterisierung als dick muss sich nicht unbedingt auf den Körper beziehen.

Großer Kopf oder Stein

Es kann auch sein, dass das Anschauungssubjekt einfach nur einen ungewöhnlich großen Kopf hat. Aber auch eine große Kartoffel oder ein dicker Stein können ein Kabänes sein. Und Kabänes kann auch als Kosewort eingesetzt werden für einen netten oder knuffigen Menschen.

Wenn wir allerdings danach fragen, woher der Begriff stammt, wie er sich entwickelt hat, dann fangen die Geheimnisse an. Wie so oft gerät das Französische in Verdacht. Schließlich hatten die Franzosen dereinst das Rheinland besetzt und neben genetischem Material auch sprachliche Applikationen hinterlassen.

Spontane Entwicklung

Aber, so analysiert der Sprachwissenschaftler: Kabänes hat nichts mit dem französischen capon (Gauner, Angeber) zu tun, auch nichts mit dem lateinischen caput (Kopf) und nichts mit dem mittellateinischen scabinii (Schöffe). Es bleibt die Vermutung, das Wort Kabänes habe sich Ende des 19. Jahrhunderts spontan entwickelt, möglicherweise aus “Kabass”, einem in Köln verbreiteten Wort für eine voluminöse Strohtasche. Aber in diesem Fall gilt: Nühs jenaues weeß mer net!