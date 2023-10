Dat is Rheinisch Dat es ald Biesterei, ävver se sin jo dran!!

Nehmen wir einmal die Redewendung: „Dat es ald Biesterei, ävver se sin jo dran!“ So in der Art hat es Mundartdichter Gerd Köster aufgeschrieben, und er hat noch präzisiert: „Biesterei met dä Umwelt.“ Auf gut Hochdeutsch heißt der Satz also etwas vornehmer und ausführlicher: „Das ist schon recht ungünstig, dass wir die Umwelt so verschmutzen, aber die Menschheit hat ja bereits erste Gegenmaßnahmen ergriffen, sodass wir hoffen dürfen, dass das Problem bald behoben ist.“ Das und nichts weniger soll der rheinische Satz besagen.