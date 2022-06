Rheinisch : Dat ess en Basch-Hetz

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Basch-Hetz.

Das ist vielleicht eine gute Nachricht für Sonnenhungrige, aber älteren und wetterfühligen Menschen kann man da nur raten, sich im Schatten aufzuhalten und in kühleren Innenräumen. Zumal es so aussieht, dass in der Nacht zu Samstag die Temperaturen tropisch bleiben werden. Das heißt: Sie gehen nicht unter die 20-Grad-Marke. Für 23 Uhr wird sogar eine Stagnation bei 27 Grad erwartet. Es drohen also Kopfschmerz und Mattigkeit.