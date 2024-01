Dat is Rheinisch Dunn misch ens ne Stöck vum Broode

Und an jenem Flussufer hat sich über die Jahrhunderte eine eigene Grammatik entwickelt. Das ist auch erkennbar in dem rheinischen Satz „Dunn misch ens ne Stöck vum Broode“. Da haben wir es wieder: Der Rheinländer denkt halt sehr gerne ans Essen. Die Übersetzung ins Hochdeutsche bedeutet so viel wie: Gib mir mal ein Stück vom Braten! Wir müssen an dieser Stelle einschränken, dass dies die stilechte Übertragung wäre.