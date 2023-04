Dat is Rheinisch Ett jitt kee jrößer Leihd, als watt mer sisch selevs aandeiht!

Auch inhaltlich lässt sich das belegen, denn es handelt sich ganz offensichtlich um einen Diamanten der so typischen rheinischen Dialektik. Denn zunächst einmal klingt der Satz widersprüchlich: Wieso sollte man sich selbst Leid antun? Es könnte sein, dass es vielleicht unabsichtlich passiert. Die Kernbotschaft lautet also: Das, worunter man am meisten zu leiden hat, hat man sich oft selbst eingebrockt. Nehmen wir ein paar Beispiele: Man hat Schulden, weil man einen allzu verschwenderischen Lebensstil gepflegt hat. Oder man hat an irgendeiner Stelle in seinem Leben eine falsche Entscheidung getroffen, und die verfolgt einen über Jahre. Die Zahl der Möglichkeiten ist groß.