Dat is Rheinisch Schlächte Minsche jeiht et imme jood!

Wir hatte schon mal erwähnt, dass die Standardbegrüßung unter Rheinländern ungefähr so abläuft: „Un?“ „Moss – imme wigge!“ Man könnte die Konversation in etwa übersetzen mit: „Und, mein Lieber, wie geht es Dir so an diesem heutigen sonnigen Tag im September?“ Die Antwort lautete dann: „Ja, so lala, es muss ja weitergehen, auch wenn nicht alles zum Besten steht“.