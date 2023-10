Open-Data-Plattform der Stadt Köln Fast 2500 Temposünder aus der Region von Datenpanne betroffen

Rund 45.000 Kennzeichen hat die Stadt Köln versehentlich in einem Datensatz zu Temposündern veröffentlicht, die auf dem Stadtgebiet Köln geblitzt worden sind. Das teilte die Stadt Köln am Mittwoch auf Nachfrage mit. Der Datensatz wurde auf dem Open-Data-Portal der Stadt Köln veröffentlicht. Der Kölner Stadt-Anzeiger hatte die Datenpanne am Mittwoch bekanntgemacht.