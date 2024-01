Studie eines Kölner Instituts Demo-Teilnehmer spüren neue Handlungsmacht

Die derzeitigen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus vermitteln den Teilnehmern einer Studie zufolge ein Gefühl von Handlungsmacht und Zusammengehörigkeit. „Es gibt eine brachliegende Bewegungsenergie“, sagte der Psychologe Stephan Grünewald am Mittwoch bei der Vorstellung der Studie in Köln. „Die Menschen haben das Gefühl, sie stecken in einem krisenhaften Alltag fest.“ Der bald zwei Jahre währende Krieg in der Ukraine, die immer wieder aufflackernde Corona-Pandemie und das Dauerthema Migration würden als Krisen mit „Zombie-Qualität“ empfunden, weil sie einfach nicht totzukriegen seien. Das Resultat sei ein Ohnmachtsgefühl.