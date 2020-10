Rheinische Redensarten : Der Lorenz brennt!

Rheinland Wir stellen schöne und geistreiche rheinische Redewendungen vor.

Mensch, ist das heiß! Nicht auszuhalten. Kaum sind die Temperaturen zweistellig, fangen die Ersten an zu stöhnen. Wir befassen uns heute einmal mit dieser Situation, um antizyklisch zur tatsächlichen herbstlichen Wetterlage für ein bisschen Wärme zu sorgen. Denn: Etwas Warmes braucht der Mensch. Aber darüber hinaus erinnern wir uns natürlich noch: Diesen Sommer, als man sich noch draußen aufhalten konnte, an der frischen Luft und lediglich ein bisschen Schatten suchen musste. Das war schon warm. Im hiesigen Dialekt gibt es für diese Wetterlage eine ganz spezielle rheinische Redensart: Der Lorenz brennt!

Unbarmherzige Sonne

Aber woher kommt der Ausdruck? Eine Recherche bei rheinischen Sprachwissenschaftlern bringt Erhellung. Der Begriff Lorenz steht für den Heiligen Laurentius, dessen Kurzform Lorenz ist. Sein Namenstag ist der 10. August. Und das ist praktisch die Mitte des Sommers. Deshalb ist sein Name mit Wetterregeln verbunden, die mit großer Trockenheit und sengender Sonne zu tun haben. Übrigens sagte man früher zu den im August vermehrt am Abendhimmel erscheinenden Sternschnuppen: „Lorenz is am kriische“ – Lorenz weint.