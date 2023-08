Herbst in Köln Alle Infos zur Deutzer Kirmes 2023

Das Herbstvolksfest in Köln-Deutz findet in diesem Jahr vom Samstag, 28. Oktober, bis zum Sonntag, 5. November, statt. In den neun Tagen können Besucher von 12 bis 21.30 Uhr die Stände der Kirmes besuchen. Am Samstag sogar bis 22 Uhr. Wie die Jahre zuvor auch, findet die Kirmes an der Deutzer Werft in Köln statt. Die Fahrgeschäfte werden laut Veranstalter 30 Minuten vor Ende geschlossen.