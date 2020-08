Aufregung um Jobangebot : Diakonie in Köln erhält Morddrohungen nach Stellenanzeige

Köln Die Diakonie Michaelshoven hat vergangene Woche eine Stellenausschreibung für eine pädagogische Fachkraft veröffentlicht. Seitdem erhält sie Droh- und Hassmails. Dabei geht es ihr gar nicht darum, Kinder von ihren Eltern zu trennen.

Eine Stellenanzeige der Kinder- und Familienhilfen Michaelshoven in Köln hat in den letzten Tagen für einen massiven Shitstorm im Netz gesorgt. Die Diakonie hat am 6. August im Auftrag des Kölner Jugendamts eine Stellenausschreibung veröffentlicht, in der eine pädagogische Fachkraft für eine „Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche in Quarantäne“ in Köln-Porz gesucht wird.