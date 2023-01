Das ist Rheinisch : Blootwoosch, Kölsch un e lecker Mädche!

Blutwurst, Kölsch und ein schönes Mädchen. Was zu essen, was zu trinken und was fürs Herz. Foto: GA-Grafik

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Lecker Mädche!

Ja, manchmal kocht auch heute noch die Volksseele hoch bei rheinischen Redensarten, selbst wenn man damit gar nicht gerechnet hätte. In Köln, oder besser: Kölle, ist aktuell eine Diskussion im Gange um den schönen rheinischen Satz: „Blootwoosch, Kölsch un e lecker Mädche“. Was so viel heißt wie.... Na ja, genau darum dreht es sich.

Was bedeutet das eigentlich? Die Herkunft ist schon mal klar. Es ist die wichtigste Zeile aus einem Song-Klassiker der Höhner. Der Hit aus den Anfangstagen der Kultband stammt aus der Feder von Peter Horn und fasst in dürren Worten zusammen, was ein Kölner braucht, um glücklich zu sein. Es sind genau drei Dinge.

Drei ist göttlich

Wir erinnern uns: Drei ist göttlich, und so auch hier. Und diese drei Dinge haben die Kraft, jeden Kölner aus der weiten Welt zurückzuholen an den geliebten Rhein. Wie gesagt, es ist die Refrainzeile aus dem gleichnamigen Lied und wird seit Jahrzehnten hierzulande von fast jedermann inbrünstig gesungen. Bevorzugt in der fünften Jahreszeit, also um Karneval herum.

Nun begab es sich aber zu der Zeit, dass ein Kölner Hotel seine Frontscheibe mit dem Satz beklebte, was wiederum die Reaktion einer Bürgerin hervorrief, die juristisch dagegen vorgehen wollte, weil es sich ihrer Meinung nach um einen sexistischen Satz handele.

Etwas anzüglich

Um was geht es bei dem Inhalt? Gehen wir mal der Reihe nach durch: Blootwoosch ist die Blutwurst, also unverfänglich. Kölsch ist das Kölner Nationalgetränk, zwar obergärig, aber unverfänglich. Bleibt, das „lecker Mädche“. Wörtlich übersetzt: Leckeres Mädchen.

Im Auge der Betrachterin war das wohl etwas zu anzüglich, könnte man doch meinen, hier solle jemand vernascht werden, wenn er schon so lecker ist. Aber so ist das mit der Sprache und den Adjektiven, sie sind – wie der Lateiner sagen würde – manchmal nicht de dicto gemeint, sondern de re – also nicht wörtlich, sondern der Sache nach.

Schönes Mädchen

Es handelt sich also, und da kann man im Rheinland jeden fragen, um etwas Schönes, Gutaussehendes, Freundliches. Kein Grund zur Panik also. Aber dennoch hat die Diskussion Wellen geschlagen, sodass die Frage aufkam, ob man das Lied überhaupt noch singen dürfe.

Kernrheinländer beschäftigt da vielmehr eine ganz andere Frage, denn es gibt die heimliche Aufnahmeprüfung für Dialektsachverständige mit der Aufforderung: Sach ens Blootwoosch! Die Antwort muss dann heißen: Flönz.