Weilerswist Diebe stehlen 360 E-Scooter aus geparktem Lkw

Unbekannte haben aus einem Lastwagen in Weilerswist im Kreis Euskirchen 360 E-Scooter gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Fahrer seinen Lkw auf einem umzäunten Trucker-Parkplatz an der Autobahn 61 abgestellt und sich im Fahrzeug schlafen gelegt. Währenddessen brachen die Täter die Sicherungen an der Heckklappe des Lkw auf, schlitzten die Plane auf und entwendeten 18 Paletten mit E-Scootern. Der 39 Jahre alte Fahrer bemerkte von all dem erst mal nichts. Der Wert der Beute beträgt mehrere hunderttausend Euro.