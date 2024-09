Preisverleihung „Golden Ticket Award“ Phantasialand-Attraktion „Chiapas“ erhält US-Auszeichnung

Auch wenn es für den Hauptpreis als bester Freizeitpark der Welt nicht reichte - dieser ging zum neunten Mal an den Europa-Park in Rust, konnte das Phantasialand dennoch punkten: In der Kategorie "Beste Stahlachterbahn" landeten "Taron" auf Platz sechs und "F.L.Y." auf Platz 16 der weltweiten Top 20. Die "Black Mamba" schaffte es auf Platz 44.