Das ist Rheinisch : Dir sollen alle Zähne ausfallen, bis auf einen!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal ist es: Dir sollen alle Zähne ausfallen, bis auf einen!

Üblicherweise bescheinigt man sich zum neuen Jahr nur die allerbesten Wünsche. Da geht es um gute oder bessere Zeiten, die man ja heutzutage tatsächlich mal wieder gebrauchen könnte, aber auch um Gesundheit und Glück. Je nachdem, mit wem man es zu tun hat, kann das aber auch schon mal ins Gegenteil kippen. Das gilt insbesondere für den Rheinländer, der zwar irgendwie meist kommunikativ ist, aber in manchen Fällen auch bärbeißig, nachtragend oder auch einfach nur gerecht sein kann.

Ein Wunsch unter Nachbarn

So lässt sich für die folgende rheinische Redensart sehr gut die Situation vorstellen, dass sich zwei Nachbarn, die sich schon seit Jahren über und um die Hecke streiten, alles andere als wohlmeinende Neujahrswünsche entgegenbringen. Dann könnte es heißen: „Dir sulle all Zäng usfalle, bes op ene, domet do noch Zahnping krieje kanns!“ Für die Zugezogenen müssen wir diese lange Formel sicher erst einmal ausführlich übersetzen. Zu gut Hochdeutsch hieße das: Dir sollen alle Zähne ausfallen, bis auf einen, damit Du auch noch Zahnschmerzen bekommen kannst! Na, das ist doch mal eine Aussage.