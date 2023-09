Dat is Rheinisch Do bess doch ene Kalledrisser!

In jedem Fall wird dem damit bedachten Mitbürger ein adäquates Niveau in jeglicher Hinsicht abgesprochen. Der Begriff ist lateinischer Herkunft und geht auf „canalis“ für Röhre und Rinne zurück. Er gilt als einer der ältesten rheinischen Begriffe, die lateinischen Ursprungs sind. Am Altermarkt in Köln gibt es übrigens ein Haus gegenüber dem Rathaus, an dem die Kalledrisser-Figur an das sprachliche Kleindodium erinnert.