Rheinische Redensarten : Do bess en ahl Suffkraat!

Do bess en ahl Suffkraat!

Rheinland Wir stellen schöne und bedeutungstiefe Redensarten des Dialektes vor.

Das Schönste am Rheinischen sind die ihm mitgegebenen Schimpfwörter. Denn in keiner anderen Sprache lässt es sich so schön fluchen und verballhornen wie im Dialekt zwischen Bonn und Köln. Wir haben gelegentlich schon attraktive Beispiele verarbeitet. Heute geht es um eine ganz spezifische Zuschreibung und die lautet: „Do bess en ahl Suffkraat!“