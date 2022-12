Das ist Rheinisch : Do hät hä se jesickt kräje!

Do hät hä se jesickt kräje!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei: eine rheinische Redensart. Diesmal: Jesickt kräje!

Die rheinische Mottersproch, also Muttersprache, hat gelegentlich das Talent zum Ordinären. Aber wie immer erkennt man es selten auf Anhieb. Und das liegt daran, dass es gut versteckt unter dem Tarnmäntelchen der mundartlichen Begrifflichkeit ist. Weil wir dieses Themenfeld einmal beleuchten möchten, befassen wir uns mit der Redewendung: „Do hät hä se jesickt kräje!“ Der Satz ist schnell ausgesprochen und wird dementsprechend gern und viel verwendet. Das Verständnis hängt im Kern an einer einzigen Vokabel, und das ist „jesickt“. Vorbehaltlich dieser Wendung, heißt der Satz: Da hat er sie gesickt bekommen!

Was bedeutet aber hier „gesickt“? Das ist ein spannendes Feld. Weil sich im Laufe der Zeit eine Aufweitung der Bedeutung vollzogen hat. Laut Sprachforschung bedeutet sicken so viel wie urinieren. Man könnte auch sagen pinkeln, strullen oder vornehmer: sich erleichtern.

Sicken heißt urinieren

Man kann sich leicht denken, dass jemand, der sie gesickt bekommt, keineswegs freudig erregt ist. Es ist ein Angriff und eine Kränkung. In dieser Hinsicht hat sich die Bedeutung des Satzes auch verändert. Wer ihn heute benutzt, meint damit eigentlich: Der hat Prügel bezogen! Der ist verhauen worden. Da war also jemand, der vielleicht den Mund zu weit aufgemacht hat und deshalb eine körperliche Bestrafung einstecken musste.

Das Verb sicken oder secke, je nachdem in welcher Gegend man ist, hat generell die Verbindung zum nassen Element. Wenn es sehr ergiebig regnet, dann heißt es oft: Et es am sicke! Und wenn jemand durch einen Regenguss hindurch musste, dann war er vielleicht anschließend „sicknaaß“.