Das ist Rheinisch : Do mähste nix!

Do mähste nix!

Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal ist es: Do mähste nix!

Der Rheinländer ist ein Philosoph. Ja gut, vielleicht nicht im akademischen Sinne, aber wir können nicht umhin, ihn wenigstens als Alltagsphilosophen zu bezeichnen. Er betrachtet die Welt, macht sich einen Reim darauf, was alles so passieren kann, und proklamiert dann ganz bewusst Gelassenheit! Auch angesichts des Nichts. Das ist eine gute Überlebensstrategie. Sie muss unweigerlich zum Glück führen. Denn man grübelt weniger, und springt nicht über jedes Stöckchen, das einem das Leben so hinhält.