Dat is Rheinisch Do steiht hä puddelrüh!

In der Begriffswelt des Kegelns ist die Rinne oder rheinisch: Kalle assoziiert mit der Dachrinne, die regelmäßig Wasser führt. Und wenn die Kugel nun wie der Pudel ins Wasser geht, dann ist der Begriff schnell zur Hand. Fazit: Unser Satz heißt „da steht er total nackt!“ Und das kann im übertragenen Sinne bedeuten, dass sich jemand fühlt als stünde er ohne eine Faser Stoff am Leib in einem vollen Fußballstadion und würde von allen angestarrt.