Mann am Hals verletzt : Unbekannter attackiert 30-Jährigen in Köln mit Messer

Köln Ein unbekannter Mann hat einen 30-Jährigen bei einer Auseinandersetzung an der Kölner Domtreppe vermutlich mit einem Messer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 30-Jähriger ist am Rosenmontag in Köln wahrscheinlich mit einem Messer am Hals verletzt worden. Der Kölner sei um circa 14.40 Uhr im Bereich der Domtreppe im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung von dem Unbekannten angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. Nach der Tat sei der Unbekannte in Richtung vom Wallrafplatz geflüchtet. Der Verletzte sei vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden.