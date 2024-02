Festnahmen am Dortmunder Flughafen Bundespolizei vollstreckt fünf Haftbefehle gegen drei Gesuchte innerhalb von 2,5 Stunden

Fahndungserfolg für die Bundespolizei: Gleich fünf Haftbefehle konnten Beamte am Samstagvormittag am Dortmunder Flughafen vollstrecken - und das gerade einmal in zweieinhalb Stunden. Der erste Fisch ging den Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen ins Netz: Dort wollte am Vormittag ein 49-Jähriger von Pristina kommend in das Bundesgebiet einreisen. Bundespolizisten überprüften im Rahmen einer grenzpolizeilichen Einreisekontrolle den Mann und stellten fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Münster per Haftbefehl gesucht wurde. Das Landgericht Münster hatte den kosovarischen Staatsbürger im Juni 2007 rechtskräftig wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. Nachdem der Mann einen Teil seiner Haftstrafe verbüßt hatte, wurde er vor einigen Jahren in sein Heimatland rückgeführt. Da der Gesuchte aber nun wieder in das Bundesgebiet einreisen wollte, wurde er festgenommen und für die nächsten 1.037 Tage in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.